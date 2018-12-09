Sivasspor çıkışını sürdürdü – Fotomaç – 09 Aralık 2018
09 Aralık 2018, Pazar
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çıkışını sürdürdü

Sivasspor çıkışını sürdürdü

'de dün sahasında 'yi 2-0 yenen Demir Grup , son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından çıkışa geçen kırmızı-beyazlı ekip, karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Ligin 11. haftasında sahasında ile golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisi başlatan , bu maçın ardından deplasmanda 'ı 2-1, 'i 1-0 mağlup etti. Evinde ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, son olarak iç sahada Göztepe karşısında 2-0 kazanarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

- SİVASSPOR HAKAN KELEŞ İLE 4 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Lige iyi başlangıç yapamayan ve 11. haftada Atiker Konyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından teknik direktör ile yollarını ayıran Sivasspor, bu göreve getirdiği Hakan Keleş ile yükselişe geçti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hakan Keleş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından hiç maç kaybetmedi. Keleş yönetimindeki Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i yendi, evinde ise Göztepe'yi mağlup etti, Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Sivasspor, Keleş yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor'un başında yaşayan Hakan Keleş, ligin 11. haftasında 11 puanla devraldığı kırmızı-beyazlı ekibi 4 haftada 21 puana taşıdı.

  1. 9.12.2018 10:57
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