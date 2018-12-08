Sivasspor taraftarı maç sonrası hayatını kaybetti
08 Aralık 2018, Cumartesi
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taraftarı maç sonrası hayatını kaybetti

Sivasspor taraftarı maç sonrası hayatını kaybetti

Sivas'ta oynanan Demir Grup - maçını tribünde izledikten sonra stattan çıkışta kalp krizi geçiren (31), yaşamını yitirdi.

ekiplerinden Demir Grup , ligin 15'inci hafta maçında ile karşılaştı. Maçı izlemek için stadyuma giden Sivasspor taraftarı , ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından stattan çıkarken aniden yere yığıldı. Dolak, olay yerine gelen ambulansla Sivas Medicana Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eren Dolak, doktorların yaklaşık 1 saat süren çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen Dolak'ın yakınları ve Sivasspor taraftarları gözyaşı döktü. Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı ve bazı yöneticiler de hastaneye geldi.

Hastane Başhekimi Prof Dr. Mustafa Gürelik, "Bugün oynanan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçından sonra stattan ayrılırken Eren Dolak isminde bir arkadaşımız fenalaşarak yere yığılmış. Yakınındaki bir hekim taraftar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastanemize geldi. Acil servisimizde yaklaşık 1 saat süren uzun çabalara rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Tüm Sivasspor taraftarına başsalığı dileyerek sabırlar diliyoruz" dedi.
Eren Dolak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

SİVASSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sivassspor, Göztepe maçı sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün evimizde oynadığımız Göztepe maçının ardından Eren Dolak isimli taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Maçın hemen ardından kalp krizi geçiren ve ilk müdahalesi stadyumda yapılan 31 yaşındaki taraftarımız Eren Dolak, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti Bizleri derin bir üzüntüye boğan olay sonrası aramızdan ayrılan Eren Dolak'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

  1. 8.12.2018 18:43
  2. Güncelleme: 8.12.2018 19:05
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