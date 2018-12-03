Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
03 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Sivasspor'da mesaisi başladı

Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı

Teknik Direktörü Hakan Keleş, 'in 15. haftasında karşılaşacakları 'yi yenerek, iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında deplasmanda mağlup ettikleri 'in ligi forse eden bir takım olduğunu belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin lideri mağlup ederek lige heyecan getirdiğini ve diğer takımların da iştahını kabarttığını dile getiren Keleş, "Sonuçta bu maçları oynamak kolay değil. Çok büyük emek harcamamız gerekiyor, biz de emeği harcadık. Gerekli şeyleri yaptık, oyun disiplinine sadık kaldık, motivasyonumuzu artırdık." diye konuştu.

Keleş, ve Medipol Başakşehir deplasmanından 6 puan kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

un ligin 15. haftasında ve ardından MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağını anımsatan Keleş, "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının kat kat değerini anlamak için bu maçları kayıpsız atlatmak zorundayız. İnşallah içeri de kazanama sıkıntısını bu haftaki çalışmalarımızla gidereceğiz. Tabii ki seyirci desteğini de çok ihtiyacımız var, yanımızda olurlarsa inşallah hak ettiğimiz 3 puanı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Robinho'nun kart cezalısı olmasının sorulması üzerine Keleş, alternatif oyuncularla onun yerini doldurmaya çalışacaklarını söyledi.

ANTRENMAN
Demir Grup Sivasspor 'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular, kondisyon ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, , ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle, Gabriel Torje, Delvin N'Dinga ve da izinli oldukları için katılmadı.

  1. 3.12.2018 17:14
  2. Güncelleme: 3.12.2018 17:26
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN