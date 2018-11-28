Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi

Demir Grup , 'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup , 'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular, kondisyon ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş idmana katılmadı.

  1. 28.11.2018 14:12
  2. Güncelleme: 28.11.2018 14:33
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