Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular, kondisyon ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş idmana katılmadı.
- 28.11.2018 14:12
- Güncelleme: 28.11.2018 14:33
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İpler artık Semih Özsoy’da mı?
Toplam 1
Yorum
son söz yılmaz vural ve gençler oynasın harun-şener-yiğithan-striker-hasan-elif-ferdi-ozan-alper-barış-frey hepsi bizim topcular kiralık degil genç
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Andre Ayew şoku!
Toplam 4
Yorum
birisi ayevden çok daha iyiler var ama oynatılmıyordu bu onlar için şans
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Andre Ayew şoku!
Toplam 4
Yorum
tuncay 58 çok şükür
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