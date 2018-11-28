DG Sivasspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık iki saat süren antrenman top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.