DG Sivasspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
28 Kasım 2018, Çarşamba
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DG maçı hazırlıklarını sürdürdü

DG Sivasspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 14. haftasında deplasmanda lider Medipol ile karşılaşacak olan Demir Grup karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık iki saat süren antrenman top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanın ardından hava yoluyla 'a gidecek.

  1. 28.11.2018 14:21
  2. Güncelleme: 28.11.2018 14:30
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