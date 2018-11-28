DG Sivasspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık iki saat süren antrenman top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
- 28.11.2018 14:21
- Güncelleme: 28.11.2018 14:30
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İpler artık Semih Özsoy’da mı?
Toplam 1
Yorum
son söz yılmaz vural ve gençler oynasın harun-şener-yiğithan-striker-hasan-elif-ferdi-ozan-alper-barış-frey hepsi bizim topcular kiralık degil genç
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Andre Ayew şoku!
Toplam 4
Yorum
birisi ayevden çok daha iyiler var ama oynatılmıyordu bu onlar için şans
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Andre Ayew şoku!
Toplam 4
Yorum
tuncay 58 çok şükür
DG Sivasspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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