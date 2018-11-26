Rizespor fırsat tepti!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    fırsat tepti!

    Rizespor fırsat tepti!

    Sivas’ta Muriç’le öne geçen Rize, Braz’a takıldı. Topu direkten de dönen Atmaca, maçta 10 kişi kalan Yiğido’yu geçemedi.

    'de sonuncu sıradan kurtulmak isteyen , İstanbul'da galibiyetinin moraliyle sahaya çıkan Sivas'a konuk oldu. İlk yarıda Yiğido, Emre, Medjani, Bjarsmyr ve Robinho'yla fırsatları harcadı. 2. yarıda Rize, 60'ta Aminu'nun pasında Muriç'le öne geçti. 69'da Sivas'ta Ziya'nın ters vuruşu üst direkten döndü. 76'da kornerden gelen topta, ceza sahasında oluşan karambolde Braz eşitliği sağladı. 86'da Douglas 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Uzatmalarla birlikte son 11 dakikayı 10 kişi oynayan Yiğido, Rizespor'a geçit vermedi.

    'EVİMİZDE SIKINTILIYIZ'

    Sivas Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Evimizde sıkıntı çekiyoruz. Bunu deplasmanda telafi edeceğiz" dedi. Rize hocası ise, yedikleri golde hakemlere ve VAR'a tepki gösterdi.
    1. 26.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rizespor fırsat tepti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN