Rizespor fırsat tepti!
Sivas’ta Muriç’le öne geçen Rize, Braz’a takıldı. Topu direkten de dönen Atmaca, maçta 10 kişi kalan Yiğido’yu geçemedi.
'EVİMİZDE SIKINTILIYIZ'
Sivas Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Evimizde sıkıntı çekiyoruz. Bunu deplasmanda telafi edeceğiz" dedi. Rize hocası Okan Buruk ise, yedikleri golde hakemlere ve VAR'a tepki gösterdi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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