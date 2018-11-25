MAÇ SONUCU I Sivasspor 1-1 Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ekip ev sahibi Demir Grup Sivasspor oluken ilk net fırsatı 18. dakikada yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top Bjarsmyr'in önünde kaldı şutunu attı ancak kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi. Bu dakikadan sonra da etkili ataklarını geliştiren Sivasspor Kone ve Robinho ile net fırsatlar yakaladı ancak golü bulamadı. Çaykur Rizespor ilk yarı boyunca atak üretmekte zorlandı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkii başlayan Demir Grup Sivasspor, rakibini baskı altına almayı başardı ancak golü bulan taraf Çaykur Rizespor oldu. Ali Çamdalı'nın defansın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Umar Aminu sağ kanatta topla buluştu ve topu ceza sahası içerisine Vadat Muriqi'ye gönderdi. Vedat Muriqi'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu ve skoru 1-0'a getirdi. Çaykur Rizespor 70 dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeriye çevirilen topta Ziya Erdal topu kendi kalesine gönderdi ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın 76. dakikasında Demir Grup Sivasspor'ın baskısı golü getirdi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan David Braz topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirmeyi başardı. Karşılaşmanın 85. dakikasında Douglas ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Demir Grup Sivasspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 15'e, Çaykur Rizespor ise 9'a yükseltti.
- 25.11.2018 13:26
- Güncelleme: 25.11.2018 15:32
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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