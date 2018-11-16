Yiğido’da Keleş sözü – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
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    Yiğido’da Keleş sözü

    Yiğido’da Keleş sözü

    ’nın ayrılığı sonrasında ’da teknik direktörlük koltuğuna oturan , güzel izletmek istediklerini söyledi.

    'nın ayrılığı sonrasında 'da teknik direktörlük koltuğuna oturan , güzel izletmek istediklerini söyledi. Keleş, " galibiyetiyle moral bulduk. Görevde kaldığım sürece iyi bir Sivasspor izletmenin sözünü veriyorum" diye konuştu.

    1. 16.11.2018
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