Yiğido’da Keleş sözü
Tamer Tuna’nın ayrılığı sonrasında Sivasspor’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Hakan Keleş, güzel futbol izletmek istediklerini söyledi.
Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrasında Sivasspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Hakan Keleş, güzel futbol izletmek istediklerini söyledi. Keleş, "Beşiktaş galibiyetiyle moral bulduk. Görevde kaldığım sürece iyi bir Sivasspor izletmenin sözünü veriyorum" diye konuştu.
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