Beşiktaş maçının ardından milli maç arası nedeniyle 3 gün izin yapan Demir Grup Sivasspor, ligin 13'üncü haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan çalışma ısınma hareketleri ile devam etti. İki grup halinde çalışan kırmızı beyazlıların antrenmanı çift kale maçla sona erdi. Antrenmana izinli olan Medjani katılmazken Ziya, Tolga ve Mert Hakan takımdan ayrı salonda çalıştı.



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik sorumlu Hakan Keleş, Tamer Tuna'nın takımdan ayrılmasının ardından takımın psikolojisini düzelttiklerini ve kötü gidişten dolayı bozuk olan moralleri yüksek tuttuklarını söyledi.



Keleş "Tamer hocamızla yolumuzu ayırdıktan sonra başkanımız maça bizim hazırlamamızı istedi. Biz de hazırladık. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncularımızın psikolojisini düzelttik. Kötü gidişatımız vardı onu düzeltmek için morallerini yüksek tuttuk. İyi hazırlandık, Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. 50 haftada bir defa yenilmiş takım onları orada yenmek kolay değil tabii ki. Çocukların hepsi çok özveriliydi, oyun disiplinine çok sadık kaldılar. Duran toptan gol atmamıştık, onu yaptık, birçok ekstra şey yaptık. Mücadeleyi ön plana çıkardık. Bizim takımımız zaten iyi bir takım. Mücadeleyi de biraz ön plana çıkarınca iyi bir sonuç aldık. 11 haftanın telafisini yapmış olduk. Şimdi biraz daha yukarılara çıkmak için önümüzde Rize maçı var. Onu aldıktan sonra geçen seneki hedefimizin bir üstüne çıkmak için uğraşacağız. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor" dedi.



"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"



Beşiktaş maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Keleş şöyle konuştu:

"Pozitif havayı şöyle yaratmaya çalıştık. Sadece futbolcularda değil başkanımızdan malzemecimize kadar herkes galibiyete inandı. Başkanımız ilk defa bu maçta soyunma odasına geldi. Davet ettik 'bizimle beraber olun enerji katalım' diye bunu sağladık. Çocuklardaki neşeyi gördükleri zaman bütün çalışanlarımızla, personelimizle galibiyete herkes inanmıştı. Çünkü geçen sene biz zaten Beşiktaş'ı burada yenmiştik ama orada yenmek zordu. Yenmemiz için bazı şartların ortaya çıkması gerekiyordu, onları sağladık. Oyun disiplinini sağladık, mücadele ruhlarını geliştirdik, duran toptan gol attık onu sağladık. Sonuçta kamuoyunun da takdir ettiği hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çocuklar yapılması gereken her şeyi yaptılar."



"İNŞALLAH SİVASSPOR'U HAK ETTİĞİ YERE GETİRİRİZ"



Demir Grup Sivasspor'un hak ettiği yere gelmesi için çalışacaklarını ifade eden Keleş, "Samet hocayla birlikte geldim. 4'üncü haftaydı, oyuncu izledim ve birçok oyuncunun gelmesinde benim katkım var zaten buraya. Ben geldikten sonra hepsinde katkım var. Tamer hocamızla birlikte ekiple beraberdik zaten. Fakat bir ayrılık olduktan sonra başkanımız bize görev verdi sadece. Başkanımız ne derse biz onu yapıyoruz, ne görev verirse yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlısı en uygun en güzel bir şekilde teknik heyet kadromuzu da oluştururuz. Yönetim bize bu konuda bir düşünce içerisinde. Onu oluşturduktan sonra Sivasspor'u hak ettiği yere getiririz. Çalışmalarımız var yönetim kurulu gerekli açıklamayı da yapacaktır" ifadelerini kullandı.