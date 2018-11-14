Sivas’ta Keleş kararı – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    ’ta Keleş kararı

    <a href="/index/sivas?id=59a729a6-1204-4e7b-97dd-5ff3dfdac5c6" class="" rel="tag">Sivas</a>’ta Keleş kararı

    'ı deviren 'ta yardımcı antrenör Yasin Keleş'le devam kararı çıktı

    SİVASSPOR, , ve Hamza Hamzoğlu'yla çeşitli sebeplerden dolayı anlaşamadı. karşısına yardımcı antrenör 'le çıkan da güçlü rakibini 2-1 devirmeyi başardı. Bunun üzerine Başkan , 'le devam kararı aldı. Radyospor'a konuşan 46 yaşındaki Keleş, "İyi bir hava yakaladığımız düşünüyorum. Başkanımızla da görüşerek karar aldık. teknik direktörü olarak görevime edeceğim" dedi
    1. 14.11.2018
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