DG Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    DG Sivasspor, maçı hazırlıklarını tamamladı

    DG Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

    'in 12. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüp tesislerinde antrenörler ve yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrası gruplar halinde top kapma çalışması yapıldı. Taktik ağırlıklı antrenmanın ardından çift kale maç ile 1.5 saat süren antrenman sona erdi. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş antrenmana katılmadı.

    Kırmızı-beyazlı ekip bugün saat 12.00'de havayoluyla 'a gidecek. ile Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek. Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçında takımın başında antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya yer alacak.
    1. 10.11.2018 12:56
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