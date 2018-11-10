DG Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip bugün saat 12.00'de havayoluyla İstanbul'a gidecek. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçında takımın başında antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya yer alacak.
- 10.11.2018 12:56
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
DG Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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