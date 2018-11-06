Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Tuna idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivasspor'un geride kalan 11 haftalık süreçte iyi futbol oynadığını ifade eden Tuna, "Türkiye'de gerçekleri sonuç ya da taraftar mutluluğu, memnuniyeti, dün yaşadığımız son iki dakikalık süreçteki memnuniyetsizlik, mutsuzluk hem Sivasspor'un geleceği ve bugünden itibaren yaşacağı dönem adına hem de kendi mutluluğum huzurum adına başkanımın, benim ve yönetimin bu konudaki neler yapabileceğimiz ile ortaya çıkan neticesi benim bugüne kadar verdiğim ve vermek istediğim mücadele ya da anlayışımla ilgili bazı fikir alış verişlerinde bulunduk. Sadece dünle alakalı değil bazen sonuç almak için diğer menfaatleri ya da artıları düşünmek gerekiyor. Bu menfaatler içinde buradaki bir değişime ihtiyaç olduğunu ön gördük. Bugün de takımla ilgili bu antrenmanı, görüşme ve vedalaşma anlamında bir araya geldik. Başkanımız da hatta basın toplantısı yerine birlikte konuşalım istedi. Teşekkür ediyorum. Oldukça iyi bir çalışma anlayışı ve Sivasspor'un ekonomik anlamda buradaki huzuru ve çalışma potansiyeli, tesisleşmesi, yapısı, şehrin bana verdiği destek, düne kadar olan o yoğun destek takıma inançları, takımın aslında 11 haftanın dün maçın bazı bölümleri hariç 9 haftasında, Trabzonspor maçının ilk 30 dakikası haricindeki tüm coşkusu, inancı kendi düşüncem ve felsefemle ilgili bir anlayıştı. Ama futbol böyle kulüplerin ve hocanın da değişime ihtiyacı olabiliyor. Benim anlayışımda mücadele, bu mücadeleyi göstermek, hep hayat felsefemdi. Geçmişimden bugüne 8 yıllık antrenörlük kariyerime, profesyonel anlamda yaşadıklarımla bugüne kadar geliş süreci, bugünki karar benim de Sivasspor'un geleceği adına önemlidir" dedi.

OTYAKMAZ: "HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Tuna'nın ardından konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise üzgün olduğunu ifade etti. Tamer Tuna'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekten dolayı teşekkür eden Otyakmaz, "Ben ilk önce üzgün olduğumu söylemekle başlamak istiyorum. Çünkü hep Sivasspor'da uzun vadeli projeler yapmayı arzu ettim ben ve yönetici arkadaşlarım. Bu projelerden birtanesi de Tamer hocamızdı. Geçmiş yıllardan kendisiyle Sergen hocayla birliktelik yaşamıştık. Kendisini yakından tanıdığımız, karakteri, futbol anlayışı, hedeflerini, ideallerini bildiğimiz bir arkadaşımız. Onunla belki bu hayalimi gerçekleştiririm diye düşünmüştüm. Uzun vadeli projelere imza atar Türk futboluna hep birlikte hizmet ederiz diye düşünmüştük. Ama maalesef biliyorsunuz futbol sonuç odaklı bir oyun. Ne kadar iyi şeyler yaparsak yapalım sonunda eğer arzu ettiğiniz sonuca ulaşamıyorsanız kimseyi memnun edemiyorsunuz. Kendiniz de mutsuz oluyorsunuz. Dolayısıyla bir mutsuzluk süreci gündemdeydi artık daha fazla sıkıntılı süreçlere meydan vermeden hem hocamızın kariyeri açısından hem Sivasspor'un menfaati açısından dün akşam oturup konuşup kan değişikliğinin iyi olacağı yönünde bir karar ortaya çıktı. Karşılıklı olarak yani tamamiyle herşey konuşuldu ve bu durum ortaya çıktı. Bugünde hem hocamıza hem bize yakışır şekilde son antrenmanımızı hep birlikte yapıp arkadaşlarla vedalaşıp bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğdu. Tekrar tekrar üzgün olduğumu söylüyorum. Hocamıza da bundan sonraki kariyerinde de başarılar diliyorum. Hep bizimle olacağını da biliyoruz. Görüş alış verişlerimiz, Türk futbolu adına hizmetimiz başka bir yerde çakışırsa orada da bundan memnuniyet duyacağımızı söylemek istiyorum. Hocamıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAN MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Demir Grup Sivasspor'da ligin 12'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bugünkü antrenman ise yardımcı hocalar eşliğinde futbolcular ilk olarak düz koşu yaptı. Atiker Konyaspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise taktik çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maç ile sona erdi.