Sivasspor'un gündeminde Ümit Özat ve Kemal Özdeş var
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Sivasspor'un gündeminde ve var

    Sivasspor'un gündeminde Ümit Özat ve Kemal Özdeş var

    'nın istifası sonrası arayışlarına başlayan da gündemdeki isimler belli oldu

    'nın istifası sonrası arayışlarına başlayan da gündemdeki isimler belli oldu.

    Başkan ve yöneticilerin iki isim üzerinde durdukları ve ile 'a teklif götürecekleri öğrenildi. Hafta sonunda deplasmanına çıkacak olan Kırmızı-Beyazlı ekip bir an önce teknik direktörünü belirlemek isterken, Yönetim iki hoca ile görüşmesinin ardından kararını verecek.

    1. 6.11.2018 16:00
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