Sivasspor'un gündeminde Ümit Özat ve Kemal Özdeş var
Tamer Tuna'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Demir Grup Sivasspor'da gündemdeki isimler belli oldu
Tamer Tuna'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Demir Grup Sivasspor'da gündemdeki isimler belli oldu.
Başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerin iki isim üzerinde durdukları ve Kemal Özdeş ile Ümit Özat'a teklif götürecekleri öğrenildi. Hafta sonunda Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Kırmızı-Beyazlı ekip bir an önce teknik direktörünü belirlemek isterken, Yönetim iki hoca ile görüşmesinin ardından kararını verecek.
- 6.11.2018 16:00
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DG Sivasspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
maho ben söyledin Sivas hocanın biletini keser diye bir de Sivas çok faul yapıyor buna da bir çare bulması lazım yeni hocanın
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Yangın çıkaranlar belli
Toplam 13
Yorum
sam Baskan korkudan ne yapacagini sasirmis her gun bagiriyor ama gerek yok korkma fazla ceza vermezler BJK li olsaydi en buyuk ceza kesilirdi
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Burak Yılmaz'da son kararı Ağaoğlu verecek
Toplam 1
Yorum
ged 61 burak bu hareketi yapınca öfke onun üzerine yıkıldı ve ünal karaman kendini kurtardı..yoksa bu maçın burak dahil tüm günahı ünal ın...
Sivasspor'un gündeminde Ümit Özat ve Kemal Özdeş var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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