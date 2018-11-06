Sivasspor'da Tamer Tuna istifa etti
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna görevinden istifa etti
Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi..
- 6.11.2018 12:31
- Güncelleme: 6.11.2018 13:19
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 6
Yorum
TAMAM TAMAM DA !... Tamam Burak hatalı ama adam bu kadar ne yaptı ki tribünler bu kadar ıslıklar adamı. Yazıktır yemeyin adamı. Gaza gelmeyelim...
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Yanal iddiasına flaş yalanlama
Toplam 6
Yorum
hsyn ali koç daha neyi beklıyosun utanmıyorsun FB bu halınden. derhal ersun hoca derhal.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 9
Yorum
sabo Trabzonspor ne kadar uğraşırsa uğtaşsın nafile ilahi adalet var asla muaffak olamazsınız asla yüzünüz gülmeyecek
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