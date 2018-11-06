Sivasspor'da Tamer Tuna istifa etti – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'da istifa etti

    Sivasspor'da Tamer Tuna istifa etti

    Demir Grup görevinden istifa etti

    Spor Toto Süper Lig'in sezon başında Demir Grup 'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı , görevinden istifa etti.

    Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi..

    1. 6.11.2018 12:31
    2. Güncelleme: 6.11.2018 13:19
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