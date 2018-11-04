Sivasspor çıkış peşinde – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    çıkış peşinde

    Sivasspor çıkış peşinde

    , 'in 11. haftasında yarın 'u konuk edecek.

    , 'in 11. haftasında yarın 'u konuk edecek.

    Ligde çıktığı son 3 maçtan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak puan kayıpları yaşayan Sivasspor, Konyaspor'u mağlup ederek hem çıkışa geçmenin hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

    Teknik direktör yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan periyotta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayabildi. Ligde 14. sırada bulunan Sivasspor bu süreçte kalesinde 17 gol gördü, rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.

    Sivas temsilcisinde Atiker Konyaspor maçı öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor, Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu Robinho ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

    Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

    1. 4.11.2018 11:38
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