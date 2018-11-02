Sivasspor'un ayak sesleri
“Sivasspor, planlı, programlı ve geleceğe dönük adımlar atıyor. Türk futbolunda çok kısa bir dönem sonra Sivas’tan güçlü bir rüzgar esecek. En önemlisi Sivas’ın bir lira borcu yok.”
TESİSLERİ MUHTEŞEM
22 yıldır Sivasspor için emek veren Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz ve dava arkadaşları Mehmet Oflaz ve Erdal Sarılar Mehmet Akif Bağce ile birlikte ve değerli belediye başkanı Sami Aydın'ın katkılarıyla bu harika tesisleri meydana getirmişler. İnsanlara yaşarken ödül vermek çok daha anlamlı. Belediye başkanı Aydın, geçtiğimiz ay Sivaslıların da onayını alarak yeni açılan caddeye Mecnun Otyakmaz'ın adını verme kararı almıştı. Bu törende ben de bulundum. Mecnun kardeşimin ailesi de törendeydi. Mecnun çok duygulandı. Ben de kendisini bu anlamlı günde tebrik ettim.
HAYDİ YİĞİDOLAR TRİBÜNE
Aynı günün akşamı Sivas-F.Bahçe maçı vardı. Stat yarı yarıya doluydu. Biletler 15 lira olmasına rağmen 400 bin nüfuslu Sivas'ın takımlarına ilgisizliğine çok şaşırdım, çok üzüldüm. Sivas'ta 55 bin üniversiteli var. Dileğim o ki, belki bu yazıyı okurlar da bundan sonra tribünleri doldururlar.
MAAŞLAR GÜNÜNDE ÖDENİYOR
Sivasspor son yıllarda adından bir hayli söz ettiriyor. En önemlisi Sivasspor'un bir lira borcu yok. Teknik kadro, futbolcu, kulüp personelin maaşları günü gününe ödeniyor. Mecnun başkan yaptığımız sohbette birçok kulübün maddi yönden zor durumda olmasına çok üzüldüğünü söyledi. "Bir futbolcuya 100 lira verirken, borcu çok olan kulüp 200 lira veriyor. Ayağını yorganına göre uzatmayan yöneticiler kulüplerini de batırıyorlar" yorumunu yaparken, ülke futbolunun gelişimi için rekabetin önemine dikkat çekti.
ALT YAPIYA BÜYÜK YATIRIM
Geçtığımız sezon Teknik Direktör Samet Aybaba alt yapıya el atmış. Altınordu'nun organizasyonunda yer almış Murat Dizdar altyapı organizasyonunun başında. Sivasspor altyapıya genç yetenekli isimleri sessiz sedasız transfer ediyor. Altyapı hocalarından biri de Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in, "Buraya gelmemde büyük katkı sahibi" dediği idealist teknik adam Gökhan Ertunç. Özetle; Sivasspor planlı, programlı, geleceğe dönük önemli adımlar atıyor. Türk futbolunda çok kısa bir dönem sonra Sivas'tan güçlü bir rüzgar esecek.
Sinan Vardar
- 2.11.2018
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
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