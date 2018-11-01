DG Sivasspor, Atiker Konyaspor maçı biletleri satışta
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    DG Sivasspor, maçı biletleri satışta

    DG Sivasspor, Atiker Konyaspor maçı biletleri satışta

    'in 11.haftasında oynanacak olan maçının biletleri satışa sunuldu.

    'in 11.haftasında oynanacak olan maçının biletleri satışa sunuldu.
    Ligin 11.haftasında 5 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.


    Biletlerin satışı Passolig'in internet adresinden ve 4 Eylül Stadyumu Güney Tribünü önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.
    Bilet fiyatları VİP 54, Maraton 22 TL, Osman Seçilmiş Kale Arkası Tribünü 11 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü ve misafir takım tribünü 14 TL olarak belirlendi.

    1. 1.11.2018 14:35
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