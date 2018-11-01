DG Sivasspor, Atiker Konyaspor maçı biletleri satışta
Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Ligin 11.haftasında 5 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Biletlerin satışı Passolig'in internet adresinden ve 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.
Bilet fiyatları VİP 54, Maraton 22 TL, Osman Seçilmiş Kale Arkası Tribünü 11 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü ve misafir takım tribünü 14 TL olarak belirlendi.
- 1.11.2018 14:35
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Fatih Terim'den derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
washak biz kendi oyunumuzu oynayacakmışız. ceza sahasının önünde sağa pas sola pas, murelaya geri pas, musrela ileriye şişir. oyun bu herhalde.
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Derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
Ua Bu hakemle sadece 2 kez kazandık. Bilinçli verilmiştir.
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Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'in teklifine yanıt
Toplam 1
Yorum
Gslı Ne var hayır ne var kavga edecek..İşin ucunda ölüm yok ya..Her sene oynuyoruz bu maçları..
DG Sivasspor, Atiker Konyaspor maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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