Sivas’ta 2 eksik – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ’ta 2 eksik

    <a href="/index/sivas?id=59a729a6-1204-4e7b-97dd-5ff3dfdac5c6" class="" rel="tag">Sivas</a>’ta 2 eksik
    Ligde bugün 'ye konuk olacak , maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde dün son idmanını yapan kırmızı-beyazlılar, geri sayıma geçti. Yiğidolar'da sakat N'Dinga ile Mert, sahada olmayacak.
    1. 28.10.2018
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