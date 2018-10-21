Uzun ince bir yoldayım – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    ince bir yoldayım

    <a href="/index/uzun?id=d22fabbc-8644-46c9-bc68-1d17c4966e04" class="" rel="tag">Uzun</a> ince bir yoldayım
    Karşılaşma öncesinde doğum günü haftasına girilen ünlü halk ozanı Şatıroğlu'nun sesinden ' ince bir yoldayım' türküsü, tribünlerle birlikte seslendirildi. Bu arada evsahibi kırmızıbeyazlılar ısınmak için sahaya 'Askıda ekmek' projesine destek içeren pankart ile çıktı.
    1. 21.10.2018
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