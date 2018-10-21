Mecnun Otyakmaz Caddesi dün açıldı
- 21.10.2018
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Toplam 1
Yorum
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
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Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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