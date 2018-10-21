Mecnun Otyakmaz Caddesi dün açıldı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Caddesi dün açıldı

    <a href="/index/mecnun-otyakmaz?id=b41b55e9-988e-4b9b-a7bc-de65c975ce21" class="" rel="tag">Mecnun Otyakmaz</a> Caddesi dün açıldı
    Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı önünde yer alan ve Sivasspor Kulübü Başkanı 'ın isminin verildiği caddenin açılışı gerçekleştirildi. Belediyesi tarafından düzenlenen caddenin açılışında konuşan Otyakmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu caddede inşallah şampiyonlukları kutlarız" dedi. Açılışa AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci, Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Sivassporlu yöneticiler de katıldı.
    1. 21.10.2018
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