Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Fenerbahçe beklediğimiz gibiydi"
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, iyi oynayamadıklarını ama istekleri sayesinde 1 puan aldıklarını söyledi.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuna, "Oyun verimliliğimiz düşüktü ama mücadelemiz, isteğimiz üst seviyedeydi. Bu zaten 1 puanı sağladı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 60'ıncı dakikadan sonra oyuncu değişiklikleriyle etkili olduğunu dile getiren Tamer Tuna, "O kısımda kalemizde pozisyonlar verdik. Onun dışında oyun üstünlüğü iki takıma da gitti geldi. Özellikle son 15 dakikada oyunda kopuşlar oldu. Mücadelemiz, fiziksel anlamda iyi oluşumuz bir puan kazanmamızı sağladı." diye konuştu.
Tamer Tuna, sol bek Ziya Erdal'ı sağ kanatta görevlendirmesinin zorunlu bir durum olduğunu aktardı.
Fenerbahçe'nin performansıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Tuna, "Fenerbahçe beklediğimiz gibiydi, Sivasspor beklediğimiz gibi değildi." şeklinde cevap verdi.
- 20.10.2018 23:01
- Güncelleme: 20.10.2018 23:13
- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Fenerbahçe beklediğimiz gibiydi"
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