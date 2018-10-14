‘F.Bahçe’nin durumuyla ilgilenmiyoruz’ – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    ‘F.Bahçe’nin durumuyla ilgilenmiyoruz’

    ‘F.Bahçe’nin durumuyla ilgilenmiyoruz’

    'un Cezayirli savunmacısı Medjani, gelecek haftadaki F.Bahçe maçıyla ilgili; " bulundukları durum bizi ilgilendirmez. maçımız olacak, inşallah da kazanacağız" yorumunu yaptı.

    'un Cezayirli savunmacısı Medjani, gelecek haftadaki F.Bahçe maçıyla ilgili; " bulundukları durum bizi ilgilendirmez. maçımız olacak, inşallah da kazanacağız" yorumunu yaptı. Öte yandan, maçında elmacık kemiği kırılan Kone'nin ameliyat edildiği ve 5 gün sonra maskeyle idmanlara başlayacağı bildirildi.

    1. 14.10.2018
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