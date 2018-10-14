‘F.Bahçe’nin durumuyla ilgilenmiyoruz’

Sivasspor'un Cezayirli savunmacısı Medjani, gelecek haftadaki F.Bahçe maçıyla ilgili; "İçinde bulundukları durum bizi ilgilendirmez. Afiş maçımız olacak, inşallah da kazanacağız" yorumunu yaptı. Öte yandan, Malatya maçında elmacık kemiği kırılan Kone'nin ameliyat edildiği ve 5 gün sonra maskeyle idmanlara başlayacağı bildirildi.