Arouna Kone ameliyat oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, İstanbul'da sağ elmacık kemiğinden ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde geçen hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine darbe alan ve sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen golcü futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından ameliyat edildi.
Kone'nin kırık kemikleri 2 saat süren ameliyatta düzeltildi.
Kone, başarılı geçen ameliyattan 5 gün sonra koruyucu maske eşliğinde antrenmanlara başlayabilecek.
- 13.10.2018 14:28
- Güncelleme: 13.10.2018 15:32
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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