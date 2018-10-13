Arouna Kone ameliyat oldu – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    ameliyat oldu

    Arouna Kone ameliyat oldu

    ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu , İstanbul'da sağ elmacık kemiğinden ameliyat edildi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde geçen hafta deplasmanda Evkur ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine darbe alan ve sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen golcü futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından ameliyat edildi.

    Kone'nin kırık kemikleri 2 saat süren ameliyatta düzeltildi.

    Kone, başarılı geçen ameliyattan 5 gün sonra koruyucu maske eşliğinde antrenmanlara başlayabilecek.

    1. 13.10.2018 14:28
    2. Güncelleme: 13.10.2018 15:32
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