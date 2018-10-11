Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho: "Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Morallerimiz yerinde, iyi motive olduk. Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.
Kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Robinho basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fenerbahçe maçının çok zor olacağını söyledi. İyi savunma yapmaları gerektiğini ifade eden başarılı futbolcu, "Morallerimiz yerinde, iyi motive olduk. Sonuç olarak biz galibiyetle, üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.
"MENTAL OLARAK ÇOK GÜÇLÜYÜM"
Son haftalarda artan performansının sorulması üzerine Robinho, "Bunun bir sırrı yok. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyorum. Mental olarak da çok güçlüyüm. Zaten her şeyde mentale bağlıdır. Mental olarak ne kadar güçlü olursanız antrenmanda da o kadar verimli olursunuz. Performansıma buna borçluyum. Kafa olarak mental olarak Fenerbahçe maçına hazır olmam gerekiyor. Aslında ilk işim takıma yardım etmektir. Bu amaç içerisinde gol atmakta vardı ama ilk hedefim kazanmak ve takıma yardım etmek" ifadelerini kullandı.
"BAŞARILI OLDUĞUNUZ ZAMAN MİLLİ TAKIMLA ADINIZ GEÇİYOR"
Adının tekrar Brezilya Milli Takımı'yla anılmasına Sambacı, "Benim ilk hedefim Sivasspor'da mental olarak takıma yardım etmek, her şeyimi vermek, kazanmak tabi başardığınız zaman, gol attığınız zaman adınız bir yerde geçiyor sizden söz ediyorlar. Milli takım benden söz etmiş olabilir bunu da başarıya bağlıyorum" cevabını verdi.
- 11.10.2018 18:28
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İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
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austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho: "Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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