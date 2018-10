Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, " Fenerbahçe maçıyla içeride ve deplasmanda oynadığımız iyi oyunu devam ettirmek istiyoruz. En iyi sonucu alacağız" dedi. Spor Toto Süper Lig 'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada yaptığı 3 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplanarak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Şut çalışması ve çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Aoruna Kone, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka ve Delvin N'Dinga antrenmana katılmadı.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, Fenerbahçe maçının zor geçeceğini belirterek, "Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir. İçinde bulunduğu durum bu milli maç arası yaşadıkları bu geçiş sürecinin mutlaka zaafları, dezavantajları oluyor. Ama son maçtaki oyunları, dinamik yapısı güçlü yanlarını ortaya koyacağını gösteriyor. Ama Fenerbahçe maçında biz burada kazanarak ayrılmak istiyoruz. Dediğim gibi Türkiye 'de bir gerçek var, takımların hem kadro yapıları hem de isimler her zaman ön planda. Biz Sivasspor olarak mevcudiyetimizi en iyi şekilde kullanıp iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Çok iyi futbol oynuyoruz. Lige çok büyük değer katıyoruz. Sıralamadaki yerimiz aslında oynadığımız oyunun çok gerisinde olsa da o maçta da zevkle sezonun en iyi maçlarından birini oynayacağımızı biliyorum. Mesele sonuç. Her zaman tabi sonucu aldığınızda da zaten oynadığınız oyunun değeri oluyor. Biz Fenerbahçe maçına da öyle çıkmak istiyoruz. Belki onlar kendi adına bu durumu arayı iyi değerlendirip artıya çevirmek isteyeceklerdir. Çünkü puan olarak şuanda bizim gerimizdeler. Biz de Fenerbahçe maçıyla da içeride ve deplasmanda oynadığımız iyi oyunu devam ettirmek istiyoruz. Kendi adımıza doğruları yaptırmak istiyoruz. Ben Sivasspor'un teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde mücadeleyi ve sonucu alacak bir takımı orada göreceklerinden eminim öyle de olacaktır" dedi.Robinho'nun artan performansının ardından adının tekrardan Brezilya Milli Takımı ile adının anılmasının sorulması üzerine Tuna, "Robinho gerçekten değerli bir oyuncu özelliklerinden faydalanıyoruz. Bize sağladığı çok önemli katkılar var. Açıkçası daha da sağlayabileceği katkılar var. Onları arttırması da gerekiyor. Bunu da gerçekleştireceğini biliyoruz, çok çalışıyor. Karşılığını da maçlarda görüyoruz. Biraz daha fazlası olabilir. Milli takıma giderse onun adına gurur duyarım. Sivasspor'dan gittiği içinde daha da gurur duyarım. İyi oynuyor, iyi çalışıyor. Brezilya'da geçmiş dönemde oynadı. Brezilya'nın yıldız oyuncularından. Bizim de yıldızımız. Dolayısıyla olması gurur verir. Son dönemde gösterdiği performansla fizik kalitesini daha da yukarıları taşıdı. Bize önemli katkılar sağlayacaktır. Milli takıma giderse mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.