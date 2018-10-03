Kadın futbolculardan Sivasspor'un antrenmanına ziyaret
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Kadın futbolculardan Sivasspor'un antrenmanına ziyaret

    Kadın futbolculardan Sivasspor'un antrenmanına ziyaret

    hafta sonu karşılaşacağı Evkur maçının hazırlıklarına devam etti. Gündüz yapılan antrenmanı Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele eden Kadın  Takımı oyuncuları da takip etti.

    ekiplerinden ligin 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur maçının hazırlıklarına devam etti.

    Kulüp tesislerinde yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Toplu koordinasyon çalışmasının ardından futbolcular gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla devam etti. İdmana sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga katılmadı. Antrenmana Sivas Kadın Takımı ziyaret etti. Futbolcularla sohbet eden kadın futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdi.


    Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna, ziyaretleri için Gazi Lisesi takımına teşekkür etti. Tuna, "Dünyadaki kadın futbolunun yerini bilen bir teknik adam olarak, 'de de federasyonumuzun hem kadın milli takımlarına hem de yerel liglerde ulusal alandaki çalışmalarını biliyoruz. Çok önemli bir yerde ama destek ve yanında olma adına çok aşağılarda kalan bir ülkeyiz. Bu konuda tabi destek olunması gerekiyor, bunun farkındayız. Sivasspor olarak çalışacağız ama şehrin Sivas'ı temsil eden Gazi Lisesi'nin çok önemli bir yeri var burada. Basit gibi görünen çok önemli bir faktör özellikle kadınlarda bunu sportif değeri çok yüksek bir spor futbol. Bunu geliştirdiğimizde Sivas'a da çok büyük katkıları olacağını biliyorum, umarım da öyle olur. Kendilerine başarılar diliyorum. Yine bir araya geleceğiz muhakkak. İnşallah kadın futbolunu Sivas'ta zevkli, moralli oynanan bir yere kavuşturabiliriz" dedi.


    Gazi Lisesi Teknik Sorumlusu Nevzat Ercanlı ise, "İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. 14 Ekim'de müsabakalara başlayacağız. 15 deplasmanımız var. Sivas'ta sivil toplum örgütlerinden gerekli yardım ve desteği göremedik. Geçen sene Sayın Valimiz Davut Gül'ün yardımlarını gördük bu sene de ilgileneceklerini söylediler. Sivas'ta ki oda ve kuruluşlardan gerekli ilgi ve alakayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 3.10.2018 15:59
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