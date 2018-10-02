Robinho sahneye çıktı – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    sahneye çıktı

    Robinho sahneye çıktı
    'ta attığı 2 golle zaferini getiren isim olan , nihayet siftah yaptı. 'nın en büyük kozlarından biri olan Brezilyalı yıldız, ilk 6 haftada gol ve asist üretememişti. Ligde son golünü geçen sezon 29. haftada F.Bahçe'ye atmıştı.
    1. 2.10.2018
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