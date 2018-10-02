Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Zorlu bir deplasman olacak" – Fotomaç – 02 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Teknik Direktörü : " bir deplasman olacak"

    Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Zorlu bir deplasman olacak"

    Teknik Direktörü , "Evkur maçına kazanma odaklı çıkacağız. Çünkü rakibimiz disiplinli, kalitesi yüksek bir takım. Mücadele gücü ve oyun anlayışları da çok yüksek bir takım. bir deplasman olacak." dedi.

    Tuna, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    Sivasspor'un ligin en fazla pozisyona giren ve üreten takımları arasında yer aldığını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

    "Sakat oyuncularımızın aramıza katılışıyla biraz daha alternatifli bir kadro oluşturduk. Şimdi hedef mevcut olan durumu en iyi şekilde kullanıp ligin ilk yarısına kadar en iyi puanı sağlamak. Bu niyetle de bu hafta Evkur maçına kazanma odaklı çıkacağız. Çünkü rakibimiz disiplinli, kalitesi yüksek bir takım. Mücadele gücü ve oyun anlayışları da çok yüksek bir takım. bir deplasman olacak."

    ANTRENMAN
    'in 8. haftasında deplasmanda Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Toplu koordinasyon çalışmasının ardından futbolcular gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla devam etti.

    İdmana sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga katılmazken, ile Zoro Cyriac ise takımdan ayrı koştu.

    1. 2.10.2018 18:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Zorlu bir deplasman olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN