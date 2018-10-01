Sivasspor'un galibiyet hasreti sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, 5 maç sonra kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Kırmızı-beyazlılar Bursaspor'u, Brezilyalı Robinho'nun attığı 2 golle mağlup etti. Sivas temsilcisi, bu sonuçla 5 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 8'e çıkardı. Ligde ilk galibiyetini 1. haftada 11 Ağustos'ta Sivas'ta oynanan maçta 1-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında elde eden Sivasspor, bu maçın ardından 5 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı.
Ligin 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1, bir sonraki hafta konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 4. haftada ise dış sahada Akhisarspor ile 1-1, 5. hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalmış, 6. haftada ise deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 kaybetmişti. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Sivasspor, gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
- 1.10.2018 10:12
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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