Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, 5 maç sonra kazandı
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'un galibiyet hasreti sona erdi

    Sivasspor'un galibiyet hasreti sona erdi

    'in 7. haftasında konuk ettiği 'u 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, 5 maç sonra kazandı

    'in 7. haftasında konuk ettiği 'u 2-0 yenen Demir Grup , 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

    Kırmızı-beyazlılar Bursaspor'u, Brezilyalı Robinho'nun attığı 2 golle mağlup etti. temsilcisi, bu sonuçla 5 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 8'e çıkardı. Ligde ilk galibiyetini 1. haftada 11 Ağustos'ta Sivas'ta oynanan maçta 1-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında elde eden Sivasspor, bu maçın ardından 5 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

    Ligin 2. haftasında deplasmanda 'a 3-1, bir sonraki hafta konuk ettiği 'ya 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 4. haftada ise dış sahada Akhisarspor ile 1-1, 5. hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalmış, 6. haftada ise deplasmanda 'a 2-1 kaybetmişti. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Sivasspor, gelecek hafta Evkur 'a konuk olacak.

    1. 1.10.2018 10:12
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