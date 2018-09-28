Sivasspor’da duran top kabusu! – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ’da duran top kabusu!

    <a href="/index/sivasspor?id=3f452484-b43c-4a31-9669-0f625bfc8ade" class="" rel="tag">Sivasspor</a>’da duran top kabusu!
    Son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alan 'ta , 3'ü penaltılardan, 11 golle, duran toplardan basit goller yediklerine dikkati çekti. Tuna, "Maalesef son vuruşlardaki etkisizliğimiz ve savunmada verdiğimiz kolay gol pozisyonları bunda en büyük etken" diye konuştu.
    1. 28.9.2018
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