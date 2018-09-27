Bursaspor maçı dönüm maçımız – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    maçı dönüm maçımız

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçı dönüm maçımız
    SÜPER Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alan 'da kaleci Vural ve kaptan , evlerindeki kritik karşılaşmasıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi. , "Kalemiz gole kapalı. Bu müsabaka bizim dönüm müsabakamız. Kesinlikle taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kaptan ise, " 'tan eli boş dönecek" diye iddialı konuştu.
    1. 27.9.2018
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