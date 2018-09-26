Demir Grup Sivasspor, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü
Demir Grup Sivasspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 7'nci haftasında pazar günü kendi sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, minyatür kaleye şut çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı çift kale maçla noktaladı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Delvin N´Dinga ve Zoro Cyriac ile ağrıları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Aydın Karabulut katılmadı. Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan takımda futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.
- 26.9.2018 09:47
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
-
Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
-
‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Demir Grup Sivasspor, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.