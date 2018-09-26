Demir Grup Sivasspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    hazırlıklarını sürdürdü

    Demir Grup Sivasspor, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

    hafta sonu kendi sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    ekiplerinden ligin 7'nci haftasında pazar günü kendi sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, minyatür kaleye şut çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı çift kale maçla noktaladı.

    Antrenmana sakatlıkları bulunan Delvin N´Dinga ve Zoro Cyriac ile ağrıları bulunan Mert Hakan Yandaş ve katılmadı. Geçen hafta deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan takımda futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.

    1. 26.9.2018 09:47
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