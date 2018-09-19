‘10 puanımız olmalıydı’ – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ‘10 puanımız olmalıydı’

    ‘10 puanımız olmalıydı’

    Lige iyi başlayamayan 'ta teknik direktör , 5 maçta 5 puanları olduğunu ancak 10 puanda olmaları gerektiğini belirtti.

    Lige iyi başlayamayan 'ta teknik direktör , 5 maçta 5 puanları olduğunu ancak 10 puanda olmaları gerektiğini belirtti. Tuna, "10 puanda olmamız gerekirken 5 puanda kaldık. Gelecek haftalarda daha iyi maçlar oynayacağımızı biliyorum" diye konuştu.

    1. 19.9.2018
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