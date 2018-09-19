‘10 puanımız olmalıydı’

Lige iyi başlayamayan Sivas'ta teknik direktör Tamer Tuna, 5 maçta 5 puanları olduğunu ancak 10 puanda olmaları gerektiğini belirtti. Tuna, "10 puanda olmamız gerekirken 5 puanda kaldık. Gelecek haftalarda daha iyi maçlar oynayacağımızı biliyorum" diye konuştu.