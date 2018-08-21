Timsah harekatı

Bursaspor, transferde 4 koldan çalışıyor. Yönetim, İngiltere'de Championship'te (1. Lig) Hull City'de forma giyen, Sivasspor'da oynadığı futbolla iz bırakan Kamil Grosicki için kolları sıvadı. Timsah, 3 haftası geride kalan ligde henüz oynamayan, 2020'ye kadar kontratı bulunan Polonyalı sağ kanat ve kulübüyle temasa geçti. 30 yaşındaki tecrübeli yıldızın da Bursa'nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.



DOUMBİA YOLA ÇIKTI

BURSA, ayrıca İtalya'da Atalanta'da forma giyen Arjantinli stoper Jose Luis Palomino için de harekete geçti. Timsah, 28 yaşındaki solak stoperi kiralayıp, Titi ve Ekong'un ayrılmasıyla ortaya çıkan boşluğu, 1,87 boyundaki Tangocu'yla doldurmayı amaçlıyor. Öte yandan daha önce anlaşmaya varılan Fildişili yıldız golcü Seydou Doumbia'nın da bugün Bursa'ya gelmesi bekleniyor.



SERKAN YETİŞMİŞOĞLU