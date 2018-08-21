Timsah harekatı
Sivas’tan eski sağ kanat Grosicki’yle el sıkışan yeşil-beyazlılar, stoper için de İtalya’da Atalanta’da oynayan Arjantinli Palomino’nun peşinde
Bursaspor, transferde 4 koldan çalışıyor. Yönetim, İngiltere'de Championship'te (1. Lig) Hull City'de forma giyen, Sivasspor'da oynadığı futbolla iz bırakan Kamil Grosicki için kolları sıvadı. Timsah, 3 haftası geride kalan ligde henüz oynamayan, 2020'ye kadar kontratı bulunan Polonyalı sağ kanat ve kulübüyle temasa geçti. 30 yaşındaki tecrübeli yıldızın da Bursa'nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
DOUMBİA YOLA ÇIKTI
BURSA, ayrıca İtalya'da Atalanta'da forma giyen Arjantinli stoper Jose Luis Palomino için de harekete geçti. Timsah, 28 yaşındaki solak stoperi kiralayıp, Titi ve Ekong'un ayrılmasıyla ortaya çıkan boşluğu, 1,87 boyundaki Tangocu'yla doldurmayı amaçlıyor. Öte yandan daha önce anlaşmaya varılan Fildişili yıldız golcü Seydou Doumbia'nın da bugün Bursa'ya gelmesi bekleniyor.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
- 21.8.2018
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
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