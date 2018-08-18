Oyuna girdi penaltı yaptı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Oyuna girdi penaltı yaptı

    Oyuna girdi penaltı yaptı
    Yiğido'da 12'nci dakikada Delvin N'dinga sakatlanıp yerini David Braz'a bıraktı. Braz, 13'üncü dakikada ceza sahasında Hosseini'yi düşürünce penaltıya sebebiyet verdi. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu yaptığı penaltı sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
    1. 18.8.2018
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