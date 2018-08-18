3-2’yi bulsak farklı olurdu – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    3-2’yi bulsak farklı olurdu

    3-2’yi bulsak farklı olurdu
    Sivasspor Teknik Direktörü , ilk yarıda ve ikinci yarıda farklı 45 dakikalar oynadıklarını belirterek, "2. dakikada 1-0 öne geçmek varken, 27. dakikada 3-0 geriye düştük. İkinci yarı dönüşümüz iyiydi. 3-2'yi bulsak farklı olabilirdi" diye konuştu.
    1. 18.8.2018
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