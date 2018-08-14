Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , hazırlıklarını sürdürdü

    Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

    'in 2. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak Demir Grup , bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    'in 2. haftasında 17 Ağustos Cuma günü deplasmanda ile karşılaşacak olan D.G. , bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından dar alanda oyun oynayan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
    Antrenmanı Sivasspor Başkanı da takip etti.
    1. 14.8.2018 10:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN