Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanı Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.
- 14.8.2018 10:17
-
Atla gel Anthony
Toplam 1
Yorum
ANTALYALI LAZLAR ANCAK ATLA GELECEK TRANSFER YAPABİLİR. O DA PARA BULURLARSA
-
Yusuf için karar verilecek
Toplam 2
Yorum
Cihan kimle oynican ozaman kardesim, sosa onazi kucka roda ibanezi kov diyorsun. komple yeni takim kur diyorsun yani. para yok transfer yok!!!
-
VAR'a Dünya Kupası ayarı
Toplam 2
Yorum
murat1903 ulan VAR ı bıle duzgun uygulayamadık hala renklılere yaranmaya çalışıolar
Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.