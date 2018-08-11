Yiğido’da samba rüzgarı esiyor – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Yiğido’da samba rüzgarı esiyor

    Yiğido’da samba rüzgarı esiyor
    SON olarak Santos'un 31 yaşındaki savunma oyuncusu David Braz'ı kiralayan 'da, samba rüzgarları esiyor. 'dan Douglas'ı da kadrosuna katan 'da, Robinho ile birlikte Brezilyalı sayısı 3'e yükseldi. Kırmızı beyazlı ekipte, 9 ayrı milletten 12 yabancı oyuncu bulunuyor.
    1. 11.8.2018
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