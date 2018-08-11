Tamer Tuna: "Üç puanla başlamaktan dolayı mutluyum" – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : "Üç puanla başlamaktan dolayı mutluyum"

    <a href="/index/tamer-tuna?id=c268fac7-ba54-49e4-93ce-2453af4ee130" class="" rel="tag">Tamer Tuna</a>: "Üç puanla başlamaktan dolayı mutluyum"

    'in 1. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan da maç sonrası açıklamalarda bulundu.

    'in 1. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan da karşılaşma sonrası Teknik Direktör , "Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu farklı planlar ve organizasyonlar gerektiriyor. Sivasspor'da bulunmaktan ve 3 puanla başlamaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

    Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Direktörü , mücadelede her iki takımın da oynamak istediğini belirterek, "Sadece oyunun hızı konusunda takımımızı eleştirebilirim. Onun dışında duruşu, sahadaki var oluşu, oynamak isteyen, pozisyon bulan, bu pozisyonları da geç de olsa sonuçlandıran ve kazanan takım olduk. Hem topa sahipken koşu oranlarında hem de takımımın pozisyonel hareketliği anlamında çok memnunum. Sezona 3 puanla başlamak her takımın her teknik direktörün istediğidir. Benim için de mutluluk verici. Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu farklı planlar ve organizasyonlar gerektiriyor. Sivasspor'da bulunmaktan ve 3 puanla başlamaktan dolayı çok mutluyum. Maçın sonuna kadar da isteyen, arzulayan sürekli oyunda olan bir takımdık. Takımımı tebrik ediyorum. Hepsi alkışlanacak şekilde mücadele istediler" diye konuştu.
    1. 11.8.2018 22:36
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