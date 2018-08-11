Sivasspor galibiyetle başladı
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Douglas'ın gelişine şutu kaleci Haydar'da kaldı.
10. dakikada Bobo'nun aşırttığı topla altıpas içerisinde buluşan Campos'un kafa ile müdahalesiyle top ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla 'VAR' sistemiyle incelenen pozisyonda gol geçersiz sayıldı.
18. dakikada Robinho'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden ceza sahasına ortasında arka direkte müsait pozisyonda Kone'nin dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Robinho'nun ara pasında ceza sahasına giren Kone'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Haydar topu kornere gönderdi.
48. dakikada Ziya'nın pasında sol kanattan hareketlenen Robinho'nun ceza sahası dışından şutu yandan dışarı çıktı.
49. dakikada İlker'in ayağında kaptığı topla ceza sahasına giren Campos'un dar açıdan şutunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.
52. dakikada Uğur'un hatasında topla buluşan Bobo'nun ceza sahası dışından şutunda top direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
58. dakikada Robinho'nun pasında ceza sahası dışından Rybalka'nın şutu kaleci Haydar'dan döndü.
63. dakikada sol kanattan Emre'nin ceza sahasında ortasında Kone yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.
84. dakikada Douglas'ın pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşma Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Medjani, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Rybalka, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 33 İlker Sayan-Dk. 83 Cyriac), Emre Kılınç, Robinho, Kone (90+7 Erdoğan Yeşilyurt)
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton (Dk. 58 Barış Başdaş), Tzavellas, Nsakala, Augusto, Sackey, Efecan Karaca (Dk. 62 Emre Akbaba), Campos, Villafanez, Bobo (Dk. 77 Emre Güral)
Gol: Dk. 84 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Nsakala, Dk. 87 Emre Güral, Dk. 90+7 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 86 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
- 11.8.2018 21:41
- Güncelleme: 11.8.2018 21:45
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Sivasspor galibiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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