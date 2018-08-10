David Braz: ‘Hoş bulduk Gardaş’
Sivasspor, Santos'tan kiraladığı Brezilyalı stoper David Braz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivasspor, Santos'tan kiraladığı Brezilyalı stoper David Braz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Robinho, Yiğidolar'ın sosyal medya hesabından 31 yaşındaki savunmacıyı, 'Sivas'a hoş geldin David' diyerek karşıladı. Braz ise 'Hoş bulduk gardaş' diye yanıt verdi. Öte yandan Sivas Belediyespor'dan İlker Sayan'la da anlaşıldı.
- 10.8.2018
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keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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