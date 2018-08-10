Sivasspor, Santos'tan kiraladığı Brezilyalı stoper David Braz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Robinho, Yiğidolar'ın sosyal medya hesabından 31 yaşındaki savunmacıyı, 'Sivas'a hoş geldin David' diyerek karşıladı. Braz ise 'Hoş bulduk gardaş' diye yanıt verdi. Öte yandan Sivas Belediyespor'dan İlker Sayan'la da anlaşıldı.