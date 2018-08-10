David Braz: ‘Hoş bulduk Gardaş’ – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    : ‘Hoş bulduk Gardaş’

    David Braz: ‘Hoş bulduk Gardaş’

    , Santos'tan kiraladığı Brezilyalı stoper ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    , Santos'tan kiraladığı Brezilyalı stoper ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Robinho, Yiğidolar'ın sosyal medya hesabından 31 yaşındaki savunmacıyı, 'Sivas'a hoş geldin David' diyerek karşıladı. Braz ise 'Hoş bulduk gardaş' diye yanıt verdi. Öte yandan Sivas Belediyespor'dan İlker Sayan'la da anlaşıldı.

    1. 10.8.2018
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