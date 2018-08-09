Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor 11 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
- 9.8.2018 10:15
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60 sezonun lideri Fenerbahçe
Toplam 2
Yorum
peeh 60 sezonun lideri ise hani basari nerde kupa sayisinda uzak ara gs nin ardinda avrupada sifir bu neyin liderligi anlamadim borç ta lider
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Mehmet Topal: ‘Benfica Kadıköy’den çıkamaz’
Toplam 2
Yorum
hakan bu kadroyu kadıköyde daha rahat yener benfica. bariz kalite farkı var. alper le, dirarla olacak işler değil bunlar
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Gomis görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
hagi10 özel görüşmeye gerek mi var aldığı 3,5 4 milyonun hakkını versin
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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