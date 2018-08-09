Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Sivasspor, maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    'in ilk haftasında kendi sahasında Aytemiz ile karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü

    .Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde, kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman ardından pas çalışmaları ile devam etti. İdman taktik programlar ile sona erdi. Antrenmanı Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.
    ile Aytemiz 11 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
    1. 9.8.2018 10:15
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