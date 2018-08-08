Başakşehir’e Sırp hakem – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’e Sırp hakem

    Başakşehir’e Sırp hakem

    M.'in yarın 3. ön eleme turunda 'le yapacağı maçın hakemi belli oldu.

    M.'in yarın 3. ön eleme turunda 'le yapacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Öte yandan Burnley, M.City'den 31 yaşındaki İngiliz kaleci 'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Hart, savunma oyuncusu Gibson'ın ardından Burnley'nin 2. transferi oldu.

    1. 8.8.2018
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