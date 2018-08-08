Başakşehir’e Sırp hakem
M.Başakşehir'in yarın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley'le yapacağı maçın hakemi belli oldu.
M.Başakşehir'in yarın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley'le yapacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Öte yandan Burnley, M.City'den 31 yaşındaki İngiliz kaleci Joe Hart'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Hart, savunma oyuncusu Gibson'ın ardından Burnley'nin 2. transferi oldu.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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