Sivasspor’da Braz tamam – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    ’da Braz tamam

    Sivasspor’da Braz tamam
    , 'da Santos'tan Robinho'nun eski takım arkadaşı 'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. 31 yaşındaki sambacı stoper, Brezilya'da 2018 yılında 32 maçta boy gösterdi. Yeni başlayan Serie A Ligi'nde ise şu ana kadar 13 karşılaşmada forma giyerken, hepsinde de ilk 11'de sahaya çıkmayı başardı.
    1. 7.8.2018
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