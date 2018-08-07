Robinho yeni sezonda '7' numaralı formayı giyecek
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Geçen sezon 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek.
2018-19 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekipte futbolcuların giyecekleri formaların numaraları belli oldu. Yeni transferler Aydın Karabulut 17, Erdoğan Yeşilyurt 11, Uğur Çiftçi 3, Douglas ise 20 numaralı formayı giyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon devre arasında transfer ettiği ve 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho ise yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek
Futbolcuların giyeceği forma numaraları şöyle:
1 Ali Şaşal Vural,
2 Arouna Kone
3 Uğur Çiftçi
4 Carl Medjani
5 Vitaly Dyakov
6 Mattias Bjarsmyr
7 Robinho
8 Mert Hakan Yandaş
10 Muhammet Demir
11 Erdoğan Yeşilyurt
13 Paul Papp
15 Tolgahan Acar
17 Aydın Karabulut
20 Douglas Pereira Dos Santos
23 Serhiy Rybalka
37 Hakan Arslan
54 Emre Kılınç
57 Eren Çetindere
58 Ziya Erdal
70 Furkan Kadir Durmuş
71 Serkan Sarıkaya
73 Osman Yaman
88 Delvin N'Dinga
90 Zoro Cyriac
93 Sergio Rochet
- 7.8.2018 11:26
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Phillip Cocu: Benfica'dan korkmuyoruz
Toplam 4
Yorum
TCelcius Korkudan ödünüz kopuyorda işinize gelmiyor itiraf etmek kimin ruhuyla sahada olacaksınız bilmem ama BENFİCA ruhunuzu düdükleyecek o garanti.
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Zargo Toure ısınıyor
Toplam 1
Yorum
makber unal hoca kendını bıtırmek ıstemıyorsan basaksefır macından mustafa akbaşı kesersın..bu adam nasıl futbolcu oldu
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR 18 Takıma , sol bek, stoper, ve bir forvet alamaz isek yine verem bahçe olmaya devam edeceğiz, BAŞKANDAN RİCAMIZ BU İŞİ KISA SÜREDE ÇÖZMES,
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