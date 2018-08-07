Robinho yeni sezonda '7' numaralı formayı giyecek
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Robinho yeni sezonda '7' numaralı formayı giyecek

    Robinho yeni sezonda '7' numaralı formayı giyecek

    ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

    Geçen sezon 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek.
    2018-19 sezonunda 'de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekipte futbolcuların giyecekleri formaların numaraları belli oldu. Yeni transferler 17, 11, 3, Douglas ise 20 numaralı formayı giyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon devre arasında ettiği ve 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho ise yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek


    Futbolcuların giyeceği forma numaraları şöyle:


    1 Ali Şaşal Vural,
    2
    3
    4 Carl Medjani
    5 Vitaly Dyakov
    6 Mattias Bjarsmyr
    7 Robinho
    8 Mert Hakan Yandaş
    10
    11
    13 Paul Papp
    15
    17
    20 Douglas Pereira Dos Santos
    23 Serhiy Rybalka
    37
    54 Emre Kılınç
    57 Eren Çetindere
    58
    70 Furkan Kadir Durmuş
    71 Serkan Sarıkaya
    73 Osman Yaman
    88 Delvin N'Dinga
    90 Zoro Cyriac
    93 Sergio Rochet

    1. 7.8.2018 11:26
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