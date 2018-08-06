Sivasspor'a sambacı stoper – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'a sambacı stoper

    Sivasspor'a sambacı stoper

    , Brezilyalı ’ı 1 yıllığına kiraladı. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, 2014-15’te Yiğido’nun yıldızı ’yla ’ta top koşturdu.

    Transferde ince eleyip sık dokuyan , savunmasında stopere aradığı ismi 'da buldu. , forması giyen Brezilyalı stoper 'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Braz, sağlık kontrolünden geçmek için Sivas'a doğru yola çıktı. 31 yaşındaki futbolcuyla sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşme imzalanacak. Sambacı, aynı zamanda Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldızı 'yla da Santos'ta birlikte top koşturdu.

    İKİNCİ KEZ YURT DIŞINA ÇIKIYOR
    1.88 boyundaki dev stoper, Brezilya'da 2014-15 sezonunda siyah-beyazlılarda yer alan Robinho'yla aynı forma için ter döktü. Braz, Avrupa'ya ilk adımını ise 2009-11 sezonları arasında 'da Panathinaikos takımıyla attı. Komşu'da fazla varlık gösteremeyen Braz, ülkesine döndü. 2018'de ligde 32 maçta boy gösterdi. Halen devam eden Brezilya Serie A Ligi'nde ise şu ana kadar 13 karşılaşmada boy gösterirken, hepsinde de ilk 11'de sahaya çıkmayı başardı.

    BONSERVİSİ 1.4 MİLYON EURO
    Yiğidoların herhangi bir aksilik çıkmaması halinde kadrosuna katacağı David Braz'ın, maliyeti de ortaya çıktı. Brezilya basını, Santos'un sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2020'ye kadar uzattığı Brezilyalı stoper için Sivasspor'un, kiralama bedeli ödemeyeceği, satın alma opsiyonunun 1.4 milyon olduğu öne sürüldü. Oyuncunun maaşının tamamını da kırmızı-beyazlıların karşılayacağı belirtildi.

    KONE KALDIĞI YERDEN
    Hazırlıklarına Sivas'ta devam eden Sivasspor, önceki gün hazırlık maçında 2. Lig 'tan G.Antepspor'u 3-0 yendi. Yiğido'da biri penaltıdan iki golü Fildişili yıldızı atarken, diğer gol Altınordu'dan yeni Erdoğan'dan geldi. Geçen sezon 13 golle takımının en skorer ismi olan, maçta bir de penaltı kaçıran Kone, attığı 2 golün dışında formda görüntüsüyle teknik heyetin yüzünü güldürdü.
    1. 6.8.2018
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