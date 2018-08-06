Sivasspor'a sambacı stoper
Yiğidolar, Brezilyalı David Braz’ı 1 yıllığına kiraladı. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, 2014-15’te Yiğido’nun yıldızı Robinho’yla Santos’ta top koşturdu.
İKİNCİ KEZ YURT DIŞINA ÇIKIYOR
1.88 boyundaki dev stoper, Brezilya'da 2014-15 sezonunda siyah-beyazlılarda yer alan Robinho'yla aynı forma için ter döktü. Braz, Avrupa'ya ilk adımını ise 2009-11 sezonları arasında Yunanistan'da Panathinaikos takımıyla attı. Komşu'da fazla varlık gösteremeyen Braz, ülkesine döndü. 2018'de ligde 32 maçta boy gösterdi. Halen devam eden Brezilya Serie A Ligi'nde ise şu ana kadar 13 karşılaşmada boy gösterirken, hepsinde de ilk 11'de sahaya çıkmayı başardı.
BONSERVİSİ 1.4 MİLYON EURO
Yiğidoların herhangi bir aksilik çıkmaması halinde kadrosuna katacağı David Braz'ın, maliyeti de ortaya çıktı. Brezilya basını, Santos'un sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2020'ye kadar uzattığı Brezilyalı stoper için Sivasspor'un, kiralama bedeli ödemeyeceği, satın alma opsiyonunun 1.4 milyon euro olduğu öne sürüldü. Oyuncunun maaşının tamamını da kırmızı-beyazlıların karşılayacağı belirtildi.
KONE KALDIĞI YERDEN
Hazırlıklarına Sivas'ta devam eden Sivasspor, önceki gün hazırlık maçında 2. Lig Beyaz Grup'tan G.Antepspor'u 3-0 yendi. Yiğido'da biri penaltıdan iki golü Fildişili yıldızı Kone atarken, diğer gol Altınordu'dan yeni transfer Erdoğan'dan geldi. Geçen sezon 13 golle takımının en skorer ismi olan, maçta bir de penaltı kaçıran Kone, attığı 2 golün dışında formda görüntüsüyle teknik heyetin yüzünü güldürdü.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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