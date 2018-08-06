Sivasspor David Braz ile anlaştı
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ile anlaştı

    <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a> <a href="/index/david-braz?id=83c790ee-5740-4bcb-a569-d267a83eac7a" class="" rel="tag">David Braz</a> ile anlaştı

    ekiplerinden Demir Grup , ligi takımlarından Santos'tan 31 yaşındaki savunma oyuncusu 'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

    çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip Brezilyalı savunma oyuncusu ile anlaştı. Ülkesinde Santos takımında forma giyen başarılı savunma oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşmeye imza atacak. Kariyerinde 221 maçta forma giyen Braz 14 gol kaydederken 6'da asist yaptı. 2013 yılında Santos'a olan Braz çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi.
    Santos Kulübü'de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Braz'ın 'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.
    1. 6.8.2018 11:22
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