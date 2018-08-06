Sivasspor David Braz ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilya ligi takımlarından Santos'tan 31 yaşındaki savunma oyuncusu David Braz'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
Santos Kulübü'de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Braz'ın Sivasspor'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.
- 6.8.2018 11:22
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 2
Yorum
BJK'li Adam yeni geldi fanfinifong pesinde... yok kaplan'mis ismi ne olsun falan... evcilik oynamaya mi geldin koçum ?
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Toplam 12
Yorum
yaşar VAR böyle olacaksa yok olsun daha iyi.Bariz gol pozisyonu ve kırmızı kart çıkmıyor.Gomisin penaltı atamadığını ve Belhandanın bu takımda oynıyamıyacağını sadece F.Terim öğrenemedi.Ereni oyuna çok geç aldı.
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'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'
Toplam 1
Yorum
austin dünde gördükki şart.bu oyun saddece hızla güçle oynanmıyo yetenek olacak.belhanda ne yapsın önde al ver yapacağı adammı var.
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