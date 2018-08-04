Tamer Tuna'dan kombine desteği
Sivasspor'un 20 bin kombine hedefine bir destek de teknik direktör Tamer Tuna'dan geldi. Tuna, 58 kombine kart satın aldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında asbaşkan Faruk Taşseten, 2018-2019 futbol sezonu için başlatmış oldukları 20 bin kombine hedefine teknik direktör Tamer Tuna'nın da 58 kombine kartla destek verdiğini belirtti.
Sivasspor'a gönül veren herkesten aynı duyarlılığı beklediklerini aktaran Taşseten, "Bu sezon 20 bin kombineye ulaşacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezonu 10 bin kombine ile kapatmıştık. Bu sezon 20 bin kombineye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Tamer Tuna ise Sivaslıların hem il hem de il dışında kalabalık bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Taraftar, Sivasspor'da bu gücün en önemli markalarından bir tanesi. Sivasspor'a destek için her Sivaslı ailenin duvarlarında ömür boyu saklayacağı bir kombinesinin olmasını istiyoruz. Başarılı bir takımları var ve çok iyi yönetiliyor. Takımımız Sivas şehrini de çok iyi bir şekilde temsil etmekte. İnşallah bunu naçizane desteğimizle onların harekete geçmelerini sağlayabiliriz."
Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen akşam antrenmanı sonrasında teknik direktör Tamer Tuna, Passolig kartı ile poz verdi.
- 4.8.2018 01:19
-
Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
-
Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
-
Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Tamer Tuna'dan kombine desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.