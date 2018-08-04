Tamer Tuna'dan kombine desteği – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'dan kombine desteği

    <a href="/index/tamer-tuna?id=c268fac7-ba54-49e4-93ce-2453af4ee130" class="" rel="tag">Tamer Tuna</a>'dan kombine desteği

    'un 20 bin kombine hedefine bir destek de 'dan geldi. Tuna, 58 satın aldı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında asbaşkan Faruk Taşseten, 2018-2019 futbol sezonu için başlatmış oldukları 20 bin kombine hedefine 'nın da 58 kombine kartla destek verdiğini belirtti.

    'a gönül veren herkesten aynı duyarlılığı beklediklerini aktaran Taşseten, "Bu sezon 20 bin kombineye ulaşacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezonu 10 bin kombine ile kapatmıştık. Bu sezon 20 bin kombineye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

    ise Sivaslıların hem il hem de il dışında kalabalık bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Taraftar, 'da bu gücün en önemli markalarından bir tanesi. Sivasspor'a destek için her Sivaslı ailenin duvarlarında ömür boyu saklayacağı bir kombinesinin olmasını istiyoruz. Başarılı bir takımları var ve çok iyi yönetiliyor. Takımımız Sivas şehrini de çok iyi bir şekilde temsil etmekte. İnşallah bunu naçizane desteğimizle onların harekete geçmelerini sağlayabiliriz."

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen akşam antrenmanı sonrasında teknik direktör Tamer Tuna, Passolig kartı ile poz verdi.

    1. 4.8.2018 01:19
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