Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Sivas 4 Eylül Stadı'nda Gaziantepspor ile karşılaştı.

Müsabakada hakem Adem Sarıtaş düdük çalarken, yardımcılıklarını Mehmet Öcal ile Süha Adıyaman yaptı.

Demir Grup Sivasspor, 40. dakikada Arouna Kone'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.

Gaziantepspor, maçın ikinci yarısına "Ey Trump Gül'ün takımının formasında 6 bin 317 şehidin kanı var. Gül'e tehdit vız gelir, akıllı ol yorum biz Antepliyiz" pankartıyla çıkarak hemşehrileri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destek verdi.

Mücadelenin 54. dakikasında Arouna Kone ile farkı 2'ye çıkaran Demir Grup Sivasspor, 70. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'la skoru 3-0'a taşıdı.

Maç, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.