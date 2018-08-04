Hazırlık maçı: Demir Grup Sivasspor: 3 - Gaziantepspor: 0 – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Hazırlık maçı: 3 - : 0

    Hazırlık maçı: Demir Grup Sivasspor: 3 - Gaziantepspor: 0

    ekiplerinden hazırlık maçında TFF 2. Lig takımlarından 'u 3-0 yendi.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Sivas 4 Eylül Stadı'nda ile karşılaştı.

    Müsabakada hakem Adem Sarıtaş düdük çalarken, yardımcılıklarını Mehmet Öcal ile Süha Adıyaman yaptı.

    40. dakikada Arouna Kone'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.

    Gaziantepspor, maçın ikinci yarısına "Ey Trump Gül'ün takımının formasında 6 bin 317 şehidin kanı var. Gül'e tehdit vız gelir, akıllı ol yorum biz Antepliyiz" pankartıyla çıkarak hemşehrileri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destek verdi.

    Mücadelenin 54. dakikasında Arouna Kone ile farkı 2'ye çıkaran Demir Grup Sivasspor, 70. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'la skoru 3-0'a taşıdı.

    Maç, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 4.8.2018 22:47
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