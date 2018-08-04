Hazırlık maçı: Demir Grup Sivasspor: 3 - Gaziantepspor: 0
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig takımlarından Gaziantepspor'u 3-0 yendi.
Müsabakada hakem Adem Sarıtaş düdük çalarken, yardımcılıklarını Mehmet Öcal ile Süha Adıyaman yaptı.
Demir Grup Sivasspor, 40. dakikada Arouna Kone'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.
Gaziantepspor, maçın ikinci yarısına "Ey Trump Gül'ün takımının formasında 6 bin 317 şehidin kanı var. Gül'e tehdit vız gelir, akıllı ol yorum biz Antepliyiz" pankartıyla çıkarak hemşehrileri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destek verdi.
Mücadelenin 54. dakikasında Arouna Kone ile farkı 2'ye çıkaran Demir Grup Sivasspor, 70. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'la skoru 3-0'a taşıdı.
Maç, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 4.8.2018 22:47
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
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ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
Hazırlık maçı: Demir Grup Sivasspor: 3 - Gaziantepspor: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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