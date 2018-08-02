Yiğidolar’a Fransız stoper – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’a stoper

    Yiğidolar’a Fransız stoper

    'un, 'da forma giyen Yanga-Mbiwa (29) için teklif yaptığı iddia edildi.

    'un, 'da forma giyen Yanga-Mbiwa (29) için teklif yaptığı iddia edildi. basınında yer alan haberde, Fransız stoperin forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve 'ın yanıt beklediği ifade edildi

    1. 2.8.2018
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